novena alla madonna di fatima per chiedere una grazia nono giorno

Oggi si conclude la Novena alla Madonna di Fatima, un momento di preghiera che ha accompagnato i fedeli per nove giorni consecutivi. In questa giornata si rivolge un'ultima supplica alla Beata Vergine, affinché ascolti e esaudisca le richieste di coloro che si sono affidati alla sua protezione durante tutto il percorso. La preghiera si concentra sulla fiducia e sulla speranza di ricevere una grazia.

Siamo giunti al nono e ultimo giorno della Novena, affidiamo con fiducia incrollabile ogni nostra intenzione alla Beata Vergine Maria di Fatima. Siamo giunti al cuore del nostro cammino spirituale. In questo nono giorno, la Novena alla Madonna di Fatima giunge al suo compimento, ma non si esaurisce la nostra fiducia. Abbiamo ripercorso i messaggi di preghiera, penitenza e speranza che la Vergine consegnò ai tre pastorelli, e ora portiamo ai Suoi piedi, con cuore umile e sincero, la grazia che tanto desideriamo. Maria, che a Fatima si è presentata come la Regina del Rosario, non resta indifferente al grido dei Suoi figli. Concludiamo questo percorso certi che il Suo Cuore Immacolato sarà il nostro rifugio e la via che ci conduce a Dio, pronti ad accogliere con pace la Sua volontà, certi della Sua materna protezione.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

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La Supplica alla Madonna della Salute per chiedere la grazia grande della guarigione

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