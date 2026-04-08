' November' Luca Barbareschi e Chiara Noschese al Verdi con una satira affilata ed esilarante

La stagione di prosa 20252026 del Teatro Verdi sta per concludersi, con l’ultimo appuntamento previsto prima del grande finale di aprile. Tra gli spettacoli in programma, si segnalano le interpretazioni di Luca Barbareschi e Chiara Noschese con uno spettacolo satirico che combina humour e critica sociale, portato in scena in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo. La rappresentazione si è svolta recentemente nel teatro, attirando un pubblico interessato.

La Stagione di Prosa 2526 del Teatro Verdi, realizzata in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo, si avvia all’epilogo e, prima del gran finale del 19 e 20 aprile con Frà. San Francesco, la superstar del Medioevo, propone in questo fine settimana November, una commedia graffiante e. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Leggi anche: 'November', commedia comica con Barbareschi, Noschese, Colombari e Di Crescenzo Luca Barbareschi al Teatro Nuovo nella commedia “November”Dal 24 al 29 marzo, “November”, una commedia di David Mamet con Luca Barbareschi, Simone Colombari, Chiara Noschese, Nico di Crescenzo, Brian... Temi più discussi: Teatro Bobbio, tra crisi e tacchini arriva lo spettacolo November con Luca Barbareschi; Al teatro Moderno la commedia di David Mamet November, con Luca Barbareschi; November Di scena gli Usa; November: la politica diventa farsa (ma somiglia troppo alla realtà). November: Luca Barbareschi in scena al Teatro Moderno con la commedia di David MametMercoledì 8 aprile, al Teatro Moderno, alle 21.00, protagonista sarà Luca Barbaresch i, affiancato da Simone Colombari, Chiara Noschese, Nico Di Crescenzo e Brian Boccuni, in uno spettacolo che ... grossetonotizie.com Teatro Bobbio, tra crisi e tacchini arriva lo spettacolo November con Luca BarbareschiTRIESTE - Il sipario del Teatro Bobbio si alza su una delle commedie più affilate e politicamente scorrette della ... msn.com “Spesso mi chiedono soldi. Allora facciamo che andate a fare in cu*o perché mi augurate la morte. Quest’anno ho avuto una commozione cerebrale eppure non si è fatto sentire nessuno”. Luca Barbareschi ha parlato del rapporto con i suoi sei figli. L’unico a f - facebook.com facebook "November": Luca Barbareschi in scena al Teatro Moderno con la commedia di David Mamet - x.com