Luca Barbareschi in November di David Mamet

Luca Barbareschi sarà in scena al Teatro Petrarca di Arezzo giovedì 9 e venerdì 10 aprile alle 21, interpretando “November” di David Mamet. La rappresentazione si svolgerà presso la sede di via Guido Monaco 12. La commedia, considerata tra le più incisive e contemporanee del drammaturgo statunitense, sarà protagonista di due serate di spettacolo.

Luca Barbareschi sarà protagonista al Teatro Petrarca di Arezzo (via Guido Monaco 12) giovedì 9 e venerdì 10 aprile alle ore 21 in “November” di David Mamet, una delle commedie più graffianti e attuali del grande drammaturgo americano. Visione feroce e visionaria, tra paradosso e provocazione, lo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Luca Barbareschi al Teatro Nuovo nella commedia “November”Dal 24 al 29 marzo, “November”, una commedia di David Mamet con Luca Barbareschi, Simone Colombari, Chiara Noschese, Nico di Crescenzo, Brian... 'November', Luca Barbareschi e Chiara Noschese al Verdi con una satira affilata ed esilaranteLa Stagione di Prosa 2526 del Teatro Verdi, realizzata in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo, si avvia all’epilogo e, prima del gran... NOVEMBER con LUCA BARBARESCHI | dal 5 al 17 maggio 2026 Temi più discussi: Al teatro Moderno la commedia di David Mamet November, con Luca Barbareschi; Teatro Bobbio, tra crisi e tacchini arriva lo spettacolo November con Luca Barbareschi; November Di scena gli Usa; November: la politica diventa farsa (ma somiglia troppo alla realtà). November: Luca Barbareschi in scena al Teatro Moderno con la commedia di David MametMercoledì 8 aprile, al Teatro Moderno, alle 21.00, protagonista sarà Luca Barbaresch i, affiancato da Simone Colombari, Chiara Noschese, Nico Di Crescenzo e Brian Boccuni, in uno spettacolo che ... grossetonotizie.com Teatro Bobbio, tra crisi e tacchini arriva lo spettacolo November con Luca BarbareschiTRIESTE - Il sipario del Teatro Bobbio si alza su una delle commedie più affilate e politicamente scorrette della ... msn.com “Spesso mi chiedono soldi. Allora facciamo che andate a fare in cu*o perché mi augurate la morte. Quest’anno ho avuto una commozione cerebrale eppure non si è fatto sentire nessuno”. Luca Barbareschi ha parlato del rapporto con i suoi sei figli. L’unico a f - facebook.com facebook "November": Luca Barbareschi in scena al Teatro Moderno con la commedia di David Mamet - x.com