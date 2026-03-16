Un pezzo di storia al comando dei carabinieri | donata la Olivetti M40 del Cavaliere Allotta

Al comando provinciale dei carabinieri di Agrigento entra una macchina per scrivere Olivetti M40, donata dal Cavaliere Allotta. Si tratta di un pezzo di storia che ora fa parte dei cimeli custoditi dall’ente. La Olivetti M40 viene aggiunta alla collezione di oggetti storici presenti nel comando. La donazione rappresenta un esempio di come strumenti del passato siano ancora oggi conservati.

La macchina per scrivere entrerà tra i cimeli custoditi nella sede agrigentina dell’Arma: un gesto simbolico legato anche alla memoria del padre che era un appuntato Una storica macchina per scrivere Olivetti M40 entra a far parte dei cimeli custoditi al comando provinciale dei carabinieri di Agrigento. A donarla è stato l’avvocato Allotta, Cavaliere di gran Croce dell’Ordine al merito della Repubblica italiana, che ha deciso di consegnare all’Arma il primo strumento utilizzato nel suo percorso professionale e culturale. Durante la consegna l’avvocato Allotta ha ricordato con emozione il profondo legame personale con l’Arma dei carabinieri. Un rapporto che affonda le radici nella sua storia familiare: il padre, Benedetto Allotta, fu appuntato dei carabinieri, figura alla quale l’avvocato è rimasto profondamente legato. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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Macchina da scrivere Olivetti M40 seconda serie, anni di produzione 1938/1946. Nastro da sostituire e tastiera da oliare. Misure L. 42* h. 26*prof 37 cm Peso 20 kg Meglio se consegna a mano. Prezzo trattabile Vendo a Trieste ritiro zona Opicina o consegna - facebook.com facebook

Paola Levi Olivetti, il personaggio interpretato da Gaia Messerklinger, era la nonna del regista della serie #LeLibereDonne. Dopo essere stata la prima moglie di Adriano Olivetti, fu la compagna di Mario Tobino per 40 anni. x.com