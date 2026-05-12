Durante la notte a Venafro, i Carabinieri hanno intercettato un furgone rubato nelle Marche, fermandolo in strada. Gli agenti hanno controllato il veicolo e identificato i due occupanti, già noti alle forze dell’ordine. Il furgone è stato sottoposto a sequestro e i due sono stati portati in caserma per ulteriori verifiche. Non sono stati forniti dettagli sui loro nomi o sull’origine del furto.

? Domande chiave Come hanno fatto i Carabinieri a individuare il furgone in movimento?. Chi sono i due occupanti già noti alle forze dell'ordine?. Dove si era verificato il furto originario del mezzo Iveco?. Quali sono le conseguenze legali previste dalla Procura di Isernia?.? In Breve Intercettazione avvenuta nella notte del 6 maggio sulla Strada Statale 85 Venafrana.. Occupanti pakistano e albanese già noti alle forze dell'ordine per precedenti penali.. I due soggetti sono stati deferiti alla Procura di Isernia per ricettazione.. Veicolo sottratto precedentemente nella provincia di Pesaro Urbino e ora recuperato.. I Carabinieri della Compagnia di Venafro hanno intercettato un furgone Iveco sulla Strada Statale 85 Venafrana durante la notte dello scorso 6 maggio, individuando a bordo due giovani stranieri.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Notte di controllo a Venafro: intercettato furgone rubato nelle Marche

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