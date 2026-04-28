Alle prime luci del 25 aprile, una pattuglia del nucleo Radiomobile di Crema ha iniziato un inseguimento lungo la Paullese, dopo aver notato un furgone che procedeva a velocità elevata. Il veicolo, risultato rubato, trasportava circa 300 chili di rame. L’auto è stato messo sotto stretta osservazione mentre tentava di sfuggire ai controlli delle forze dell’ordine.

A tutta velocità in fuga dai carabinieri su un furgone rubato e con 300 chili di refurtiva. Inseguimento alle prime ore del 25 aprile per una pattuglia del nucleo Radiomobile di Crema che era di servizio sulla Paullese e si è imbattuta, alle 4 del mattino, in un furgone. Data l’ora e la giornata di festa, i carabinieri hanno intimato l’alt al furgone, sul quale c’erano due persone, per un normale controllo. Il conducente non ci ha pensato due volte e ha pigiato il piede sull’acceleratore, cercando di fuggire. Inseguito dalla gazzella dei carabinieri, il mezzo ha percorso la Paullese alla massima velocità, per poi infilarsi nella zona industriale di Paullo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Inseguito un furgone rubato. All’interno 300 chili di rame

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