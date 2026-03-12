I prezzi del carburante continuano a salire, con il gasolio che ha superato i due euro al litro anche nelle Marche. L’osservatorio prezzi ha riportato un aumento di 1,5 centesimi solo ieri, portando un pieno a costare circa 10 euro in più rispetto a qualche tempo fa. La situazione resta difficile per chi deve rifornirsi regolarmente.

ANCONA Il prezzo medio del gasolio sfonda quota due euro al litro anche nelle Marche, con l’ulteriore aumento giornaliero di 1,5 centesimo registrato ieri dall’osservatorio prezzi del Ministero delle imprese e del made in Italy. Ritoccato di un centesimo anche il prezzo della benzina, salito nella giornata di ieri a 1,786 euro come media regionale delle Marche. E si tratta di valori medi regionali, riferiti al rifornimento al self service. Nell’esperienza quotidiana può andare anche peggio, perché in molte stazioni di servizio anche nelle Marche il gasolio ormai da giorni aveva superato il tetto dei due euro al litro e la benzina va già oltre l’1,8. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

Prezzi del carburante fuori controllo, il gasolio oltre quota 2 euro: nelle Marche un pieno ne costa 10 in più

