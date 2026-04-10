Esattamente cento anni fa, un dirigibile sorvolò per la prima volta il Polo Nord, segnando un momento storico nel campo dell’aviazione. Ora, l’Aeronautica Militare celebra questo anniversario con una cerimonia dedicata alla spedizione del

AGI - A un secolo di distanza da una delle imprese più audaci della storia del volo, l'Aeronautica Militare celebra il centenario della spedizione del dirigibile "Norge". Era il 10 aprile 1926 quando l'aeronave N-1, con a bordo l'ingegnere Umberto Nobile a capo di un equipaggio internazionale tra cui gli esploratori Roald Amundsen e Lincoln Ellsworth, partì dalla base di Ciampino (Roma) per raggiungere - dopo un viaggio di 13mila km attraverso l'Europa e il Mar Glaciale Artico - le Isole Svalbard e da lì compiere il primo sorvolo del Polo Nord. Per onorare la ricorrenza, l'Aeronautica Militare organizza martedì 14... 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Cento anni fa il 'Norge' di Nobile sorvolò il Polo Nord per la prima volta

Cento anni alla scoperta del Polo Nord: a Vasto l'incontro con la documentarista artica e antartica Paola Catapano“Avventure ai confini della scienza, Cento anni dalla scoperta del Polo Nord” nella Pinacoteca di Palazzo d’Avalos a Vasto che il prossimo 26...

Il rendimento dei bond giapponesi a 40 anni supera il 4 per cento per la prima voltaL’aumento riflette un sell-off innescato dalle elezioni anticipate e dai piani fiscali della premier Takaichi.

Si parla di: Norge, il dirigibile alla scoperta del Polo Nord: cent'anni fa il volo storico di Nobile; La pineta di Levante. Dall’abuso di Maria Luisa alla ‘recompra’ del Comune.

Norge, il dirigibile alla scoperta del Polo Nord: cent'anni fa il volo storico di NobilePartito da Ciampino nel 1926, il dirigibile Norge sorvolò per la prima volta il Polo Nord, segnando una svolta nelle esplorazioni artiche e contribuendo a importanti scoperte scientifiche ... altoadige.it