A Norcia, il torneo di ju jitsu torna dopo dieci anni, con gare che si svolgeranno all’interno di un tendone da circo. L’evento prevede competizioni tra atleti che si sfideranno sui tatami allestiti nello spazio temporaneo. La ripresa della manifestazione è stata possibile grazie all’organizzazione di enti e associazioni locali, che hanno collaborato per riaccendere questa disciplina nella zona. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle strutture e delle norme di sicurezza vigenti.

? Punti chiave Come faranno le gare a svolgersi in un tendone da circo?. Chi ha reso possibile il ritorno della competizione dopo dieci anni?. Perché lo sport verrà usato per affrontare il disagio giovanile?. Cosa significa questo evento per la ricostruzione sociale di Norcia?.? In Breve Gare 16-17 maggio presso il campo sportivo Cetronella con otto aree di combattimento.. Livio Togni mette a disposizione il tendone circo per superare la mancanza di spazi.. Incontro contro il disagio giovanile e le dipendenze previsto per il 19 maggio.. Sostegno al movimento sportivo territoriale fornito dal Consorzio Bim Nera e Velino.. La Coppa Italia di Ju jitsu torna a Norcia sabato 16 maggio con una cornice insolita al campo sportivo Cetronella, dove un grande tendone da circo ospiterà le gare della 37esima edizione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Norcia, il Ju jitsu torna dopo 10 anni: gare tra tatami e circo

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