L’Accademia Prato Ju Jitsu sale sul podio a Genova

L’Accademia Prato Ju Jitsu ha conquistato il podio a Genova grazie al successo dei suoi atleti nella XXVII edizione del Trofeo

Accademia Prato Ju Jitsu in evidenza. Ottimi risultati per il team pratese alla XXVII edizione del Trofeo Nazionale "Gino Bianchi" di Ju Jitsu, disputato al palazzetto dello sport "Manesseno" di Genova con oltre 620 atleti di 45 società provenienti da 10 diverse regioni d'Italia. I tre atleti pratesi in gara hanno tutti ben figurato sul tatami nella specialità ' fighting system ', portando a casa due medaglie di bronzo. Nella Categoria Under 14-44 kg Brando Caltabiano si è aggiudicato il terzo gradino del podio contro atleti di ottimo livello tecnico. Caltabiano si è imposto nei primi due match vincendo ai punti.

