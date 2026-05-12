Una donna ha festeggiato il suo centesimo compleanno con una sorpresa speciale: un giro su una Ferrari. L’evento si è svolto ad Ascoli e ha attirato l’attenzione di molti. La festeggiata, che ha raggiunto i cento anni, ha condiviso l’esperienza con i presenti, rievocando ricordi e sorrisi. L’evento ha coinvolto amici e familiari, creando un momento di condivisione e gioia nella giornata dedicata alla sua celebrazione.

Ascoli, 12 maggio 2026 – Cent’anni e non sentirli davvero. Perché ci sono persone che il tempo non riesce a rallentare. Persone che attraversano le epoche senza perdere la voglia di stupirsi, di emozionarsi, di vivere. Nonna Fiammetta è una di queste. Dopo aver spento cento candeline ad Appignano del Tronto, circondata dall’affetto di figli, nipoti, amici e parenti, Fiammetta ha deciso che la festa non poteva finire lì. Un regalo speciale per un traguardo importante. Per celebrare una vita lunga un secolo — una vita che ha visto guerre, rinascite, cambiamenti epocali e due interi secoli sfiorarsi — serviva qualcosa di speciale. Qualcosa all’altezza del suo carattere.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nonna Fiammetta, compleanno show: “I miei 100 anni su una Ferrari”

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