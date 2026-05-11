Un giro in Ferrari per i 100 anni di Fiammetta | video

Una donna di 100 anni ha festeggiato il suo compleanno ad Appignano del Tronto circondata da familiari e amici. Dopo aver spento le candeline sulla torta, è stata protagonista di un momento speciale condiviso con un giro in Ferrari, immortalato in un video. La celebrazione ha attirato l’attenzione di alcuni presenti, che hanno assistito alla scena con entusiasmo. La festa ha coinvolto anche altri membri della famiglia e conoscenti presenti sul posto.

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