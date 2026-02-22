100 anni e una famiglia riunita | Reggio Calabria celebra nonna Mena

Reggio Calabria festeggia il centenario di nonna Mena, nato da una lunga vita dedicata alla famiglia. La causa di questa celebrazione è il suo 100° compleanno, che attrae parenti e amici da tutta la regione. La giornata si arricchisce di ricordi e tradizioni, mentre i familiari si riuniscono per onorare i suoi anni di esperienza e amore. La festa si svolge nel suo quartiere, dove vive da sempre e ha lasciato un segno indelebile.

Un Secolo di Vita e un Raduno Familiare: Reggio Calabria Onora Nonna Mena. Reggio Calabria celebra oggi un evento che risuona di storia e affetto: il centesimo compleanno di Filomena, affettuosamente conosciuta come nonna Mena. La ricorrenza, avvenuta domenica 22 febbraio 2026, ha una straordinaria mobilitazione familiare e l'attenzione delle istituzioni locali, a testimonianza di una vita vissuta pienamente e di un legame profondo con la comunità. L'atmosfera era serena, con una temperatura di 16 gradi e venti a 20 nodi provenienti da nord, senza alcuna probabilità di pioggia. La festa per nonna Mena ha rappresentato un'occasione unica per riunire una famiglia numerosa, con nipoti accorsi da ogni parte d'Europa.

Amore incondizionato e ricordi preziosi, Reggio Calabria festeggia i 100 anni di nonna MenaNonna Mena ha compiuto 100 anni, celebrando un secolo di vita ricco di ricordi e affetto.

