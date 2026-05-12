#NonCiFermaNessuno di Luca Abete alla Parthenope | in aula un confronto sulle emergenze giovanili

Per il terzo anno consecutivo, la campagna sociale #NonCiFermaNessuno di Luca Abete si è svolta presso l’Università degli Studi di Napoli Parthenope, con un incontro in aula dedicato alle emergenze giovanili. La manifestazione ha coinvolto studenti e rappresentanti istituzionali in un confronto sui problemi che interessano i giovani. Durante l’evento sono stati analizzati vari aspetti legati alle difficoltà e alle sfide quotidiane affrontate dalla popolazione giovanile.

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Per il terzo anno consecutivo la campagna sociale #NonCiFermaNessuno di Luca Abete ha fatto tappa all’Università degli Studi di Napoli Parthenope. Penultima tappa della 12esima edizione del tour motivazionale che ha posto al centro dell’evento oltre 200 studenti dell’Ateneo e ha visto la.🔗 Leggi su Napolitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate #NonCiFermaNessuno, il tour motivazionale di Luca Abete arriva alla ParthenopeSi terrà all’Università degli Studi di Napoli Parthenope la settima tappa dell’edizione 2026 di #NonCiFermaNessuno di Luca Abete. #NonCiFermaNessuno fa tappa alla Parthenope, Luca Abete: I ragazzi chiedono ascoltoSi terrà all’Università degli Studi di Napoli Parthenope la settima tappa dell’edizione 2026 di #NonCiFermaNessuno di Luca Abete. Argomenti più discussi: Napoli accoglie #NonCiFermaNessuno: alla Parthenope la penultima tappa del tour motivazionale di Luca Abete; VIDEO | Luca Abete torna a Palermo: Qui difficoltà più gravi ma ai giovani dico di non smettere di sognare; Luca Abete tra gli studenti della Parthenope; La campagna #NonCiFermaNessuno di Luca Abete arriva a Palermo, omaggio ad Alex Zanardi. #NonCiFermaNessuno a Palermo: Luca Abete all'Università rende omaggio ad Alex Zanardi | Palermomania.it palermomania.it/news/eventi/no… x.com Napoli accoglie #NonCiFermaNessuno: alla Parthenope la penultima tappa del tour motivazionale di Luca AbeteSi terrà all’Università degli Studi di Napoli Parthenope la settima tappa dell’edizione 2026 di #NonCiFermaNessuno di Luca Abete. «I ... ilmattino.it