#NonCiFermaNessuno fa tappa alla Parthenope Luca Abete | I ragazzi chiedono ascolto

All’Università degli Studi di Napoli Parthenope si svolgerà la settima tappa dell’edizione 2026 di #NonCiFermaNessuno, condotta da Luca Abete. Durante l’evento, alcuni ragazzi hanno chiesto più ascolto e attenzione. La manifestazione ha attirato studenti e pubblico, con discussioni su temi legati alla partecipazione giovanile e alle esigenze delle nuove generazioni. L’appuntamento si inserisce nel circuito di incontri promossi dall’iniziativa.

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Si terrà all’ Università degli Studi di Napoli Parthenope la settima tappa dell’ edizione 2026 di #NonCiFermaNessuno di Luca Abete. “I ragazzi napoletani chiedono ascolto e noi siamo pronti a superare ogni pregiudizio e offrirgli un luogo di scambio autentico atteso da centinaia di studenti. Da 12 anni raccogliamo storie che altrove restano inascoltate, accendendo riflettori su emozioni vere – afferma l’inviato di Striscia la notizia -. Quest’anno abbiamo deciso di fare un passo in più. Insieme alla nostra community vogliamo combattere il benegrazismo. Un vocabolo nuovo, inventato da me, che racchiude quella formula educatamente pigra “bene grazie” che recitiamo quando ci domandano “come stai?”.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate #NonCiFermaNessuno, il tour motivazionale di Luca Abete arriva alla ParthenopeSi terrà all’Università degli Studi di Napoli Parthenope la settima tappa dell’edizione 2026 di #NonCiFermaNessuno di Luca Abete. Leggi anche: #NonCiFermaNessuno, Luca Abete torna alla d'Annunzio per la terza tappa del suo tour motivazionale Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: #NonCiFermaNessuno all'Unisa: Luca Abete e i talks motivazionali; VIDEO | Luca Abete torna a Palermo: Qui difficoltà più gravi ma ai giovani dico di non smettere di sognare; La campagna #NonCiFermaNessuno di Luca Abete torna all’Università di Palermo; Unisa, Luca Abete fa tappa con il suo tour. La campagna #NonCiFermaNessuno di Luca Abete torna all’Università di PalermoLa campagna motivazionale #NonCiFermaNessuno di Luca Abete torna, dopo nove anni, all’Università degli Studi di Palermo, confermando un legame mai interrotto con la comunità. Già ... 98zero.com #NonCiFermaNessuno all'Unisa: Luca Abete e i talks motivazionaliChe cosa significa davvero dire sto bene? È da questa domanda che ha preso forma la tappa salernitana di #NonCiFermaNessuno, la campagna sociale di Luca Abete che ha coinvolto centinaia di studenti ... salernotoday.it All'Università di Palermo torna #NonCiFermaNessuno: Luca Abete dedica l'evento ad Alex Zanardi e accende i riflettori su giovani e salute mentale. #NonCiFermaNessunoPalermo #LucaAbete #UniversitàPalermo #eventostudentisalutementale #tourNonCiF - facebook.com facebook