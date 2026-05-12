#NonCiFermaNessuno alla Parthenope oltre 200 studenti al talk di Luca Abete sul disagio giovanile

Per il terzo anno consecutivo, l’Università degli Studi di Napoli Parthenope ha ospitato l’evento della campagna sociale #NonCiFermaNessuno, con oltre 200 studenti presenti al talk di Luca Abete sul disagio giovanile. L’iniziativa si è svolta all’interno dell’ateneo, coinvolgendo principalmente studenti e docenti, e si è concentrata sul tema delle difficoltà vissute dai giovani. La presenza di Abete ha attirato l’attenzione su questioni legate alla vita degli studenti.

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Per il terzo anno consecutivo la campagna sociale #NonCiFermaNessuno di Luca Abete ha fatto tappa all’ Università degli Studi di Napoli Parthenope. Il penutimo incontro della 12esima edizione del tour motivazionale ha posto al centro dell’evento oltre 200 studenti dell’Ateneo e ha visto la partecipazione di una rappresentanza degli Istituti “Filangieri” e “Livatino” di Napoli, e “Nitti” di Portici. “Napoli è una città che da sempre riesce a trasformare le difficoltà in energia – dice Abete -. Durante il talk ho percepito una verità scomoda: questa generazione ha bisogno di essere delusa meno. Perché i ragazzi oggi vivono in un mondo che pretende prestazioni continue, velocità continue, perfezione continua mentre intorno assistono a guerre, tensioni e instabilità”.🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate #NonCiFermaNessuno, il tour motivazionale di Luca Abete arriva alla ParthenopeSi terrà all’Università degli Studi di Napoli Parthenope la settima tappa dell’edizione 2026 di #NonCiFermaNessuno di Luca Abete. #NonCiFermaNessuno di Luca Abete alla Parthenope: in aula un confronto sulle emergenze giovaniliPer il terzo anno consecutivo la campagna sociale #NonCiFermaNessuno di Luca Abete ha fatto tappa all’Università degli Studi di Napoli Parthenope. Argomenti più discussi: Luca Abete tra gli studenti della Parthenope; La campagna #NonCiFermaNessuno di Luca Abete arriva a Palermo, omaggio ad Alex Zanardi; Luca Abete torna alla Parthenope con #NonCiFermaNessuno: i giovani non vogliono sermoni, ma ascolto vero; Delitto di Garlasco, scontro tra i legali: Nessuna prova nuova contro Stasi contro Sentenza disintegrata. Luca Abete tra gli studenti della ParthenopeNapoli si prepara ad accogliere nuovamente il tour motivazionale #NonCiFermaNessuno, ideato e condotto da Luca Abete, che martedì 12 maggio 2026 farà tappa all’Università degli Studi di Napoli Parthen ... ilroma.net