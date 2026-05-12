Non uccideteli | questi ragnetti rossi invadono muri e balconi perché compaiono in primavera e non vanno assolutamente eliminati

Da ilfattoquotidiano.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l’arrivo della primavera, i ragnetti rossi fanno la loro comparsa sui muri esposti al sole, sulle ringhiere dei balconi e sui davanzali delle finestre. Questi insetti, che si riproducono in questa stagione, non devono essere eliminati, secondo gli esperti. La loro presenza è stagionale e prevista, e si verificano ogni anno con l’arrivo delle giornate più calde.

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Puntuali con le prime giornate di sole primaverile, tornano a colonizzare i muri esposti a sud, le ringhiere dei balconi e i davanzali delle finestre. Sono piccolissimi, si muovono in modo frenetico e si distinguono per un colore rosso brillante e inconfondibile. Spesso la loro presenza genera ansia e un ingiustificato istinto di disinfestazione, ma la realtà scientifica è ben diversa: i “ragnetti rossi” sono esserini totalmente innocui e, anzi, si rivelano dei preziosi alleati per l’ecosistema domestico. Ecco perché, a nziché combatterli, dovremmo imparare a conviverci. Non sono ragni, ma acari: l’identikit del Balaustium murorum. Il primo mito da sfatare riguarda la loro classificazione.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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