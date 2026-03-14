Il ministro degli Esteri ha affermato che le sanzioni contro Mosca devono rimanere in vigore senza eccezioni. Ha spiegato che l’Italia ha svolto un ruolo attivo nel promuovere queste misure per cercare di ottenere un cessate il fuoco. La posizione è chiara e si basa sulla necessità di mantenere la pressione economica sulla Russia.

“Assolutamente sì. L’Italia è stata tra i Paesi promotori delle sanzioni alla Russia per spingere Mosca a arrivare a un cessate il fuoco. Anche lì vogliamo che la guerra finisca il prima possibile: siamo favorevoli a ogni iniziativa, abbiamo sostenuto l’azione americana e speriamo che i colloqui tra le due parti possano andare nella giusta direzione anche se è molto difficile, la pace è l’obiettivo finale”. Lo di ce il ministro degli Esteri e leader di FI Antonio Tajani a margine di un’iniziativa del partito sul Referendum rispondendo a chi gli chiede se reputi che le sanzioni alle Russia vadano mantenute. ANSA Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Tajani: ‘sanzioni a Mosca vanno assolutamente mantenute’

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