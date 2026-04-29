L’invasione dei ‘ragnetti rossi’ Innocui perfino utili Ma un disastro per il bucato

A Firenze si registrano numerose segnalazioni di un aumento di ragnetti rossi, comunemente considerati innocui e utili per l’ambiente. Tuttavia, la presenza massiccia di questi insetti causa problemi pratici, in particolare con il bucato. Le segnalazioni si moltiplicano anche quest’anno, evidenziando una diffusione che desta attenzione tra i residenti della zona. Nessuna informazione ufficiale sulle cause di questa invasione o su eventuali interventi in corso.

Firenze, 29 aprile 2026 – Anche quest’anno si moltiplicano le segnalazioni di una vera invasione di “ ragnetti rossi ”. Con il primo caldo intenso questi animaletti (acari, in realtà, e non ragni) tappezzano soprattutto muri e muretti, diventando l’incubo. dei panni stessi. La loro intensa colorazione rossa – che, come spesso accade in natura, serve ad avvisare eventuali predatori che . non sono buoni da mangiare – è infatti ben nota a chi per sbaglio ha posato la mano o i propri vestiti su una superficie colonizzata dagli acari in questione, nome scientifico Balaustium murorum. https:www.lanazione.itcronacaragnetti-rossi-rimedi-dwmr221s I rimedi del web.🔗 Leggi su Lanazione.it

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