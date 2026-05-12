Durante un concerto a Madrid, un fan ha scagliato un oggetto contro il musicista, colpendolo alla fine del live. La vicenda si aggiunge a una lunga sequenza di episodi in cui artisti come Ariana Grande, Harry Styles e Frank Zappa sono stati coinvolti in incidenti simili, spesso causati da sostenitori che si sono avvicinati troppo o hanno reagito in modo impulsivo. Questi eventi mostrano come alcuni fan possano mettere a rischio la sicurezza degli artisti durante le performance pubbliche.

Un paradosso mitologico. La storia di Eric Clapton colpito dalla copertina di un vinile, quasi alla fine del concerto di Madrid, svela non solo l’idiozia del tiratore ma anche il legame inconscio tra il semidio e i suoi discepoli, là sotto. Una incolmabile distanza separa le due parti. Il celebrante – lo stregone, lo sciamano, il profeta, il druido, fate voi – incombe da quell’altare per liturgie profane di rock e pop; i devoti sono ai suoi piedi, immersi nel rito, impossibilitati a farsi ancor più vicini. Ed ecco che l’anziano Clapton viene centrato da un disco, una delle sue stesse armi, rischiando di incrinarsi le costole proprio con quel contenitore vintage – il long-playing – delle formule alchemiche blues che hanno dato senso alla vita e all’arte di Eric.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Non solo Eric Clapton colpito da un disco: Ariana Grande, Harry Styles e Frank Zappa. La lunghissima lista delle star “vittime” dei fan

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Quindi ho provato a suonare Layla in acustico per tipo 2 giorni ormai e non riesco a farlo bene, qualcosa non va ma non so cosa sia, è il mio tempismo o qualcos'altro? per favore aiutatemi, ho allegato il video qui sotto - reddit.com reddit

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