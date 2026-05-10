Eric Clapton è stato colpito da un vinile lanciato dal pubblico interrotto il concerto a Madrid – IL VIDEO

Durante un concerto il 7 maggio alla Movistar Arena di Madrid, il chitarrista Eric Clapton è stato colpito da un oggetto lanciato dal pubblico, un vinile. L’evento ha causato l’interruzione improvvisa dello spettacolo, con Clapton che ha abbandonato il palco poco dopo l’incidente. Un video dell’accaduto mostra la scena e le reazioni sul momento. Nessuna informazione ufficiale sulle conseguenze dell’incidente è stata diffusa finora.

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Eric Clapton ha abbandonato bruscamente il palco durante un concerto tenuto il 7 maggio alla Movistar Arena di Madrid, in Spagna, dopo essere stato colpito da un oggetto proveniente dalla folla. La leggenda del blues stava ringraziando i fan per i loro applausi verso la fine della sua esibizione, quando un vinile è stato scagliato dalla platea, colpendolo al petto. L’artista, 81 anni, nonostante non sembrasse aver riportato ferite gravi, ha deciso di lasciare definitivamente il palco, rinunciando al bis che era stato previsto in scaletta. L’episodio si è verificato nel corso del suo attuale tour europeo, che precede una serie di concerti già programmati negli Stati Uniti entro la fine dell’anno.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Eric Clapton è stato colpito da un vinile lanciato dal pubblico, interrotto il concerto a Madrid – IL VIDEO ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate “The Cream of Clapton Band”, a Napoli la leggenda di Eric ClaptonAppuntamento imperdibile il 24 marzo 2026 al Teatro Mediterraneo di Napoli: Nathan East, Steve Ferrone, Will Johns e Noah East portano in scena... Torna il Crossroads Guitar Festival, la manifestazione musicale creata da Eric ClaptonEric Clapton ha confermato il ritorno del Crossroads Guitar Festival nel 2026 che, per la prima volta, si svolgerà ad Austin, in Texas.