Venerdì 27 marzo a Meda, durante un inseguimento, gli agenti della polizia locale hanno fermato un uomo che aveva tentato di scappare all’alt con un’auto priva di assicurazione e un’ascia con sé. Il conducente è stato denunciato e la patente di guida è stata ritirata. Nessun altro dettaglio sui motivi del tentativo di fuga o sulle condizioni dell’uomo.

Inseguimento da film la mattina di venerdì 27 marzo a Meda. Gli agenti della polizia locale sono riusciti a fermare e denunciare un uomo che, oltre a fuggire all’alt e girare con un mezzo senza assicurazione, aveva con sé un’ascia. Durante un pattugliamento, grazie ai sistemi elettronici, gli agenti della locale aveva visto un’auto che stava girando per la città senza copertura assicurativa. Di conseguenza gli agenti hanno chiesto al conducente dell’auto di fermarsi ma alla loro vista, l’uomo – insieme al passeggero – ha tentato la fuga. Dopo un breve inseguimento, una volta che il mezzo è stato bloccato, i due avevano provato anche a scappare a piedi, inutilmente. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

© Monzatoday.it - Scappa all’alt della polizia con un’ascia nell’auto e senza assicurazione: denunciato e patente ritirata

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