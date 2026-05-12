Non sarà un' operazione di facciata | Sala dice sì al summit per la pace

Il sindaco ha annunciato la sua partecipazione alla conferenza dei sindaci per la pace, definendola un'iniziativa concreta e non simbolica. Ha aggiunto di essere disponibile a mettere a disposizione il proprio operato per supportare il consiglio comunale in questa iniziativa. La conferenza punta a favorire un confronto tra i rappresentanti dei comuni su temi legati alla pace e alla collaborazione istituzionale.

La conferenza dei sindaci per la pace? “Non un'operazione di facciata, ma un'iniziativa vera. Io ci sono e mi pongo al servizio del consiglio comunale per avviare questo percorso”. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha commentato l'approvazione, lunedì 11 maggio, dell'ordine del giorno del.🔗 Leggi su Milanotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Novelle Agrodolci – L’anima toscana nei racconti di Ferdinando Paolieri | Audiolibro

Notizie correlate

Remigration Summit del 18 aprile, Sala: organizzatori dicono che sarà pacifico. Speriamo, io quello che dovevo dire l’ho dettoMilano, 13 aprile 2026 – "Prendo atto che gli organizzatori" del Remigration Summit "parlano di una manifestazione pacifica e penso e spero che sarà...

Milano: via libera al Summit per la pace, resta il nodo Tel Aviv? Domande chiave Come influirà il gemellaggio con Tel Aviv sulla tenuta della maggioranza? Perché i Verdi chiedono di rivedere i rapporti con...

Argomenti più discussi: Mummia Ötzi: intervento per il rinnovo della cella frigorifera | Tutte le news | News | Amministrazione provincia Bolzano; Extracosti Olimpiadi, Sala attacca: Politici in procura? Così sarà impossibile amministrare; Il Comune di Aliano acquisisce 18 opere di Mulas; Cineguru Podcast: il bel momento al box office, Netflix sceglie la sala per Narnia.

#DENUNCIATO - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Cura delle unghie prima dell'intervento? reddit

Sala, sarà un 25 aprile delicato, nulla da dire sulla 'seconda piazza'- MILANO, 23 APR - Sarà un 25 aprile delicato. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo a un evento promosso dal Comune dedicato alla valorizzazione del patrimonio pubblico, ... ansa.it