Non sarà un' operazione di facciata | Sala dice sì al summit per la pace

Da milanotoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco ha annunciato la sua partecipazione alla conferenza dei sindaci per la pace, definendola un'iniziativa concreta e non simbolica. Ha aggiunto di essere disponibile a mettere a disposizione il proprio operato per supportare il consiglio comunale in questa iniziativa. La conferenza punta a favorire un confronto tra i rappresentanti dei comuni su temi legati alla pace e alla collaborazione istituzionale.

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La conferenza dei sindaci per la pace? “Non un'operazione di facciata, ma un'iniziativa vera. Io ci sono e mi pongo al servizio del consiglio comunale per avviare questo percorso”. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha commentato l'approvazione, lunedì 11 maggio, dell'ordine del giorno del.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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