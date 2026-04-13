Remigration Summit del 18 aprile Sala | organizzatori dicono che sarà pacifico Speriamo io quello che dovevo dire l’ho detto
Il 18 aprile si terrà il Remigration Summit in una sala di Milano, con gli organizzatori che assicurano si tratterà di un evento pacifico. L’attesa è che la manifestazione si svolga senza incidenti, anche se alcune dichiarazioni pubbliche indicano che le posizioni espresse precedentemente sono state comunicate e rimangono invariate. La data si avvicina e le autorità monitorano la situazione, mentre gli organizzatori ribadiscono il carattere pacifico dell’iniziativa.
Milano, 13 aprile 2026 – "Prendo atto che gli organizzatori" del Remigration Summit " parlano di una manifestazione pacifica e penso e spero che sarà così". Questo il commento del sindaco di Milano Giuseppe Sala tornando a parlare dell'evento promosso dai Patrioti europei sabato prossimo, 18 aprile, in piazza Duomo, che ha scatenato molte polemiche politiche.? " Io quello che dovevo dire l'ho detto: è chiaro che mi sono rivolto a Prefettura e Questura alcune settimane fa per capire le logiche” ha aggiunto. “Io contesto proprio il lessico, le modalità, i l richiamo a un concetto come quello di remigration che non mi convince e più di una volta ho detto che io non sono tra quelli che dicono no ai rimpatri.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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