Il 18 aprile si terrà il Remigration Summit in una sala di Milano, con gli organizzatori che assicurano si tratterà di un evento pacifico. L’attesa è che la manifestazione si svolga senza incidenti, anche se alcune dichiarazioni pubbliche indicano che le posizioni espresse precedentemente sono state comunicate e rimangono invariate. La data si avvicina e le autorità monitorano la situazione, mentre gli organizzatori ribadiscono il carattere pacifico dell’iniziativa.

Milano, 13 aprile 2026 – "Prendo atto che gli organizzatori" del Remigration Summit " parlano di una manifestazione pacifica e penso e spero che sarà così". Questo il commento del sindaco di Milano Giuseppe Sala tornando a parlare dell'evento promosso dai Patrioti europei sabato prossimo, 18 aprile, in piazza Duomo, che ha scatenato molte polemiche politiche.? " Io quello che dovevo dire l'ho detto: è chiaro che mi sono rivolto a Prefettura e Questura alcune settimane fa per capire le logiche” ha aggiunto. “Io contesto proprio il lessico, le modalità, i l richiamo a un concetto come quello di remigration che non mi convince e più di una volta ho detto che io non sono tra quelli che dicono no ai rimpatri.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Remigration Summit del 18 aprile, Sala: organizzatori dicono che sarà pacifico. Speriamo, io quello che dovevo dire l’ho detto

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