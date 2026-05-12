Non potevano esserci ottavi migliori a Roma del derby tra Sinner e Pellegrino

A Roma si sono disputati gli ottavi di finale tra Sinner e Pellegrino, un match che ha attirato l'attenzione degli appassionati di tennis. Entrambi i giocatori si sono affrontati sul campo con determinazione, offrendo uno spettacolo intenso e combattuto. Questo incontro ha rappresentato una delle tappe più interessanti della competizione, coinvolgendo un pubblico numeroso e appassionato.

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