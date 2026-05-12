Non potevano esserci ottavi migliori a Roma del derby tra Sinner e Pellegrino
A Roma si sono disputati gli ottavi di finale tra Sinner e Pellegrino, un match che ha attirato l'attenzione degli appassionati di tennis. Entrambi i giocatori si sono affrontati sul campo con determinazione, offrendo uno spettacolo intenso e combattuto. Questo incontro ha rappresentato una delle tappe più interessanti della competizione, coinvolgendo un pubblico numeroso e appassionato.
All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. È sicuramente la partita più attesa di oggi agli Internazionali tennis Roma: Jannik Sinner incontra Andrea Pellegrino in un derby che nessuno avrebbe mai immaginato di vedere nella vita. Il numero 1 al mondo contro la leggenda dei Challengers, numero 125 del ranking ATP, che sta giocando il suo primo Masters 1000. Proprio qui, in casa. Proprio contro l'eroe indiscusso del Foro italico. Dopo aver battuto, nell'ordine: Luca Nardi, Arthur Fils, e Frances Tiafoe. Sì, proprio lui.🔗 Leggi su Gqitalia.it
Notizie correlate
Leggi anche: Sinner, ottavi da favola a Roma: Popyrin ko e derby con Pellegrino
Sinner-Pellegrino agli ottavi: ecco data e orario del derby del Foro ItalicoJannik Sinner tornerà in campo domani negli ottavi degli Internazionali d’Italia.