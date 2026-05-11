Jannik Sinner affronta il suo primo match nel torneo agli ottavi di finale contro il pugliese, che ha eliminato un avversario di livello nel turno precedente. La partita si giocherà al Foro Italico e la data e l’orario sono stati ufficialmente comunicati. Questo derby tra i due italiani rappresenta un momento atteso dagli appassionati di tennis, con il primo confronto tra i due atleti.

Jannik Sinner tornerà in campo domani negli ottavi degli Internazionali d’Italia. Dopo il bye e le vittoria nette sull’austriaco Ofner e sull'australiano Popyrin, il numero 1 del mondo affronterà l’altro azzurro Andrea Pellegrino, che dopo aver superato le qualificazioni ha eliminato Nardi, Fils e Tiafoe. Tra i due c'è un precedente nel Challenger di Santa Margherita di Pula: 6 anni fa Sinner si impose 6-1 6-1. Il match è stato programmato sul campo centrale del Foro Italico, con inizio fissato non prima delle 15. Sarà il terzo incontro dopo Musetti-Ruud (in campo dalle 11) e Cirstea-Ostapenko (non prima delle 12.30). Il programma del centrale, nella sessione serale, alle 19, vedrà Coco Gauff contro Ostapenko, a seguire il match tra il vincente di Cobolli-Tirante c.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner-Pellegrino agli ottavi: ecco data e orario del derby del Foro Italico

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