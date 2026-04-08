Merysse | La Pace ha una Voce a Palazzo Valentini

Venerdì 24 aprile alle 18:00, nella Sala David Sassoli di Palazzo Valentini, si terrà il concerto acustico della cantautrice Merysse intitolato “La Pace ha una Voce”. L’evento, aperto alla città, vedrà la presenza di un’artista che utilizza una voce e una chitarra per esprimersi, in un contesto istituzionale. La sala ospiterà un momento musicale in un ambiente pubblico e accessibile alla cittadinanza.

Una voce, una chitarra e una sala istituzionale aperta alla città. Venerdì 24 aprile alle ore 18:00 la Sala David Sassoli di Palazzo Valentini ospita “La Pace ha una Voce”, il live acustico della cantautrice Merysse.L’evento rientra in RAW for Peace, giornata speciale di Rome Art Week dedicata al. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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L' INNO UFFICIALE DELLA FIACCOLA PER LA PACE "LA VOLTA BUONA" PRESENTATO A ROMA PALAZZO VALENTINI 2 APRILE 2005/ 2 APRILE 2026 GANGA SISTERS - facebook.com facebook

Ieri, a Palazzo Valentini, abbiamo ospitato il quarto appuntamento del ciclo “Il Mese della Letteratura Romena a Roma” con Tatiana îbuleac, in dialogo con Bruno Mazzoni. Una riflessione su memoria, società e resilienza culturale, nel segno del dialogo tra R x.com