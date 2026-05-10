Dopo settimane di tensioni e scontri, in Ucraina si aprono nuove prospettive di dialogo. Vladimir Putin ha manifestato l'intenzione di ottenere una vittoria, ma ha anche annunciato la possibilità di negoziati con l’Unione Europea, specificando che il rappresentante europeo dovrebbe essere l’ex cancelliere tedesco. La Ue, però, ha escluso questa proposta, confermando la propria posizione di non riconoscere Schroeder come mediatore. Nel frattempo, Putin ha partecipato a una cerimonia in tono dimesso, dedicata alla vittoria sul nazismo.

MOSCA – Prima fa intravedere la veste dimessa, Vladimir Putin, con la parata della vittoria sul nazismo in tono minore e con l’annuncio di negoziati con l’Unione Europea, a patto che il capo delegazione sia l’ex cancelliere tedesco Schroeder. Appena 24 ore dopo, lo Zar cambia. E dice: “La guerra in Ucraina siconcluderà con una nostra vittoria”. E ancora: “E’ la nostra guerra, e la vinceremo”, ha sentenziato il portavoce Dmitry Peskov. Fermarsi alle sole dichiarazioni, tuttavia, sarebbe fuorviante. Qualcosa sembra tornare a muoversi sul terreno dei negoziati. Steve Witkoff e Jared Kushner sono attesi “presto” a Mosca per la ripresa del dialogo, ha annunciato il consigliere di Putin, Yuri Ushakov.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Ucraina: Putin vuole la vittoria. Ma ripartono i negoziati. Ue non esclude il dialogo ma boccia Schroeder mediatore

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Ucraina, la situazione alla vigilia del quarto anniversario dall'inizio del conflitto

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