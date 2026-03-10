Donald Trump ha portato alla ribalta Vladimir Putin, contribuendo a migliorare la sua immagine internazionale. La sua politica estera ha visto una serie di incontri e dichiarazioni pubbliche che hanno rafforzato i rapporti tra gli Stati Uniti e la Russia. Questa strategia ha suscitato molte discussioni, ma senza entrare nel merito delle motivazioni, si può osservare che Trump ha cercato di stabilire un rapporto più diretto con il leader russo.

Il più grande risultato della politica estera di Donald Trump, fino a questo momento, sembra la riabilitazione di Vladimir Putin sulla scena internazionale e non è una battuta. Dal suo avvento alla Casa Bianca, il tycoon ha ridato nuova dignità al ex nemico di sempre del suo Paese in due occasioni chiave. La prima è stato con il vertice in Alaska dello scorso 15 agosto, quando, con una guerra di invasione in corso ai danni dell’Ucraina, il numero uno della Casa Bianca, che non è mai stato a Kiev, ha accolto Vladimir Putin con tutti gli onori, sottraendolo, anche in modo mediatico e simbolico, da quell’isolamento in cui l’Occidente lo aveva confinato dopo aver attaccato un Paese sovrano, calpestando tutte le basi del diritto internazionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Perché Trump tende la mano a Putin

