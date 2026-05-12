Le autorità giudiziarie stanno esaminando attentamente i movimenti di un uomo nei giorni che hanno preceduto l’omicidio di una ragazza avvenuto a Garlasco. Secondo i pm, alcuni passaggi effettuati dall’indagato nella cittadina non sarebbero stati casuali. Le indagini, in corso da settimane, si concentrano sulle attività e sugli spostamenti di questa persona, con l’obiettivo di chiarire eventuali collegamenti con il delitto.

Le prossime due settimane saranno cruciali nell’indagine per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, condotta dalla procura di Pavia. Dopo l’avviso di chiusura indagini notificato lo scorso 7 maggio agli avvocati dell’indagato, gli stessi hanno 20 giorni per depositare una memoria difensiva che replichi alle accuse mosse dagli investigatori e, soprattutto, per decidere se far interrogare o meno Andrea Sempio. L’unico indagato in questa nuova indagine è proprio Sempio, amico di lunga data di Marco Poggi, fratello della vittima: secondo gli investigatori, infatti, è lui ad aver ucciso Chiara Poggi. Nei fascicoli di questa indagine, che oltre a...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Non era lì per caso". I dubbi dei pm sui passaggi a Garlasco di Sempio

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La svolta sul delitto di Garlasco - Storie italiane 04/05/2026

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#Garlasco #Stasi #Sempio (non scrivo il nome della vittima per rispetto nei suoi confronti). Ormai solo l’ #Hantavirus potrà salvarci dal delirio di un’informazione morbosa, malata. Una disgrazia per superarne un’altra nei media quotidiani Rassegniamoci. x.com

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