Università Tor Vergata ‘TVx Students’ speech contest vince la voglia di mettersi in gioco

Uno studente dell’Università di Tor Vergata ha vinto la gara di oratoria ‘TVx Students’ con un intervento incentrato sull’importanza di mantenere viva la curiosità. La competizione ha coinvolto diversi partecipanti che si sono sfidati a colpi di discorsi su temi vari, portando alla luce diverse prospettive e idee. La manifestazione si è svolta nelle ultime settimane e ha visto la partecipazione di studenti provenienti da diverse facoltà.

(Adnkronos) – Costantino Iacomelli con il suo discorso sull’urgenza di essere curiosi e quindi liberi (Curiosità e libertà) e Bruno Maiolo che ha esaltato l’indecisione che non è tempo perso ma tempo preso (Non l’ho deciso) sono i vincitori della quinta edizione di TVx Students’ Speech Contest, la manifestazione dell’università di Roma Tor Vergata che porta sul palco e coinvolge in un discorso pubblico studenti delle scuole superiori e studenti immatricolati dell’ateneo. Per la prima volta un ex-aequo per il premio speciale della Giuria: se lo sono aggiudicati Marco Lo Palco che ha riflettuto sulla mancanza di paura come un vanto (La paura di non avere paura) e Gabriele Rossi che ha rivendicato la battaglia contro la perfezione tossica che ci stiamo imponendo (La brillantezza dell’argento).🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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