Gli avvocati di Chieti hanno deciso di abbandonare il mandato di rappresentanza della famiglia che vive nel bosco. La scelta è arrivata dopo che non si è trovata una visione condivisa tra le parti coinvolte. La famiglia si trova ora senza i loro principali rappresentanti legali, mentre non sono stati comunicati ulteriori dettagli sui motivi della decisione. La situazione legale è ora in fase di definizione.

Gli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas di Chieti hanno rinunciato al mandato di rappresentanti legali della famiglia del bosco. «Non c'era una visione comune», ha detto l'avvocata Solinas interpellata dall'Ansa. La linea difensiva I due legali erano subentrati, lo scorso novembre, al precedente avvocato che seguiva la coppia anglo-australiana, Giovanni Angelucci. Anche lui aveva deciso di rinunciare al mandato a sorpresa, giustificando la sua decisione in seguito all'atteggiamento oppositivo di Catherine e Nathan. «Ritengo doveroso e necessario rinunciare al mandato difensivo - aveva scritto in una nota -, non...🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Famiglia nel bosco, gli avvocati rinunciano al mandato: «Non c'era una visione comune»

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