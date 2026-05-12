La Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo ha confermato la condanna dell’Italia per la morte di Riccardo Magherini, avvenuta nel 2014 a Firenze. La decisione arriva dopo aver respinto il ricorso presentato dallo Stato italiano contro una sentenza precedente, risalente a gennaio di quest’anno. La sentenza si basa sull’analisi della necessità di immobilizzare Magherini durante l’intervento delle forze dell’ordine.

La Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) ha respinto il ricorso presentato dall’Italia contro la sentenza che, lo scorso gennaio, aveva condannato lo Stato italiano per la morte di Riccardo Magherini, avvenuta a Firenze la notte del 3 marzo 2014. I giudici europei hanno ribadito che non sussisteva “l’assoluta necessità” di mantenere Magherini immobilizzato a terra dai carabinieri, una circostanza che ha contribuito al suo decesso. La decisione della Cedu non entra nel merito delle responsabilità penali dei militari, già assolti in via definitiva in Italia, ma sottolinea la violazione degli obblighi internazionali in materia di tutela della vita.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non c’era l’assoluta necessità di tenerlo immobilizzato a terra”, la Grande Camera conferma la condanna all’Italia per la morte di Magherini

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