Confermata la condanna dell' Italia per la morte di Riccardo Magherini

Da firenzetoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Grande camera della Corte europea dei diritti dell’uomo ha confermato la condanna dello Stato italiano per la morte di Riccardo Magherini, avvenuta nella notte del 3 marzo 2014 a Firenze. Magherini si trovava a terra, immobilizzato dai carabinieri, quando è deceduto. La decisione segue il procedimento legale avviato in relazione a quell’episodio, che ha suscitato diverse discussioni pubbliche e giudiziarie.

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La Grande camera europea della Corte europea dei diritti dell'uomo ha confermato la condanna dello Stato italiano per la morte di Riccardo Magherini, avvenuta a Firenze la notte del 3 marzo 2014, mentre l'uomo giaceva a terra immobilizzato dai carabinieri.È stato dunque respinto il ricorso.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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