Confermata la condanna dell' Italia per la morte di Riccardo Magherini
La Grande camera della Corte europea dei diritti dell’uomo ha confermato la condanna dello Stato italiano per la morte di Riccardo Magherini, avvenuta nella notte del 3 marzo 2014 a Firenze. Magherini si trovava a terra, immobilizzato dai carabinieri, quando è deceduto. La decisione segue il procedimento legale avviato in relazione a quell’episodio, che ha suscitato diverse discussioni pubbliche e giudiziarie.
La Grande camera europea della Corte europea dei diritti dell'uomo ha confermato la condanna dello Stato italiano per la morte di Riccardo Magherini, avvenuta a Firenze la notte del 3 marzo 2014, mentre l'uomo giaceva a terra immobilizzato dai carabinieri.È stato dunque respinto il ricorso.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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