No da eBay all’assalto di GameStop cestinata l’offerta da 56 milardi | Poco credibile

Da open.online 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il consiglio di amministrazione di eBay ha respinto l'offerta di acquisto presentata da GameStop, definendola come «né credibile né allettante». La proposta, dal valore di circa 56 miliardi di dollari, è stata cestinata senza ulteriori commenti ufficiali. La decisione giunge dopo una valutazione dell'offerta da parte dei vertici di eBay, che non hanno ritenuto opportuno procedere oltre.

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Il consiglio di amministrazione di eBay ha respinto la proposta di acquisto avanzata da GameStop, bollata in una sola riga come «né credibile né allettante». A riferirlo in un comunicato è la stessa piattaforma californiana, che parla di un’analisi approfondita condotta insieme ai consulenti indipendenti. Sul piatto c’erano 125 dollari ad azione, per un totale che sfiora i 56 miliardi, ma il board ha individuato due nodi insuperabili: l’«incertezza» attorno alla solidità del piano finanziario costruito per sostenere l’operazione e i «rischi operativi» legati alla fusione delle due aziende. Nella lettera inviata all’amministratore delegato di...🔗 Leggi su Open.online

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