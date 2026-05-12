No da eBay all’assalto di GameStop cestinata l’offerta da 56 milardi | Poco credibile

Il consiglio di amministrazione di eBay ha respinto l'offerta di acquisto presentata da GameStop, definendola come «né credibile né allettante». La proposta, dal valore di circa 56 miliardi di dollari, è stata cestinata senza ulteriori commenti ufficiali. La decisione giunge dopo una valutazione dell'offerta da parte dei vertici di eBay, che non hanno ritenuto opportuno procedere oltre.

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Il consiglio di amministrazione di eBay ha respinto la proposta di acquisto avanzata da GameStop, bollata in una sola riga come «né credibile né allettante». A riferirlo in un comunicato è la stessa piattaforma californiana, che parla di un’analisi approfondita condotta insieme ai consulenti indipendenti. Sul piatto c’erano 125 dollari ad azione, per un totale che sfiora i 56 miliardi, ma il board ha individuato due nodi insuperabili: l’«incertezza» attorno alla solidità del piano finanziario costruito per sostenere l’operazione e i «rischi operativi» legati alla fusione delle due aziende. Nella lettera inviata all’amministratore delegato di...🔗 Leggi su Open.online ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate GameStop vuole eBay offerta da 56 miliardiDa una società che rivende videogiochi e fa fatica a stare a galla, all'azienda che punta sul collezionismo e, da oggi, anche molto più lontano. GameStop vuole comprare eBay: offerta da 56 miliardi di dollariGameStop ha lanciato un’offerta da circa 56 miliardi di dollari in contanti e azioni per acquisire eBay. Argomenti più discussi: Salto con l’asta | GameStop vuole trasformare eBay nel marketplace fisico dell’usato globale; Videogiochi, GameStop offre 56 mld di dollari per l'acquisto di eBay; Cosa ci dice il tentativo di GameStop di comprare eBay; GameStop offre 56 miliardi $ per l’acquisto di eBay. Svolta #GameStop L'offerta da $55,5 mld per #eBay è ufficiale, ma c'è un giallo: 20 miliardi di debito non sono ancora garantiti. Tutto dipende da una lettera di fiducia di TD Securities. Il mercato del credito deciderà il futuro del deal. x.com GameStop/ebay è una notizia falsa - matematica da un banchiere d'investimento reddit Gamestop, niente da fare: eBay respinge l’offerta da 56 miliardi di dollariL'azienda californiana sottolinea diversi fattori per giustificare questo rifiuto, indicando in particolare l'incertezza che circonda la solidita' del piano finanziario dell'operazione ... affaritaliani.it