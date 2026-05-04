GameStop vuole comprare eBay | offerta da 56 miliardi di dollari

GameStop ha presentato un'offerta di circa 56 miliardi di dollari, combinando contanti e azioni, per acquistare eBay. La proposta è stata annunciata di recente e rappresenta una mossa significativa nel settore delle vendite online. Per ora, non sono stati comunicati dettagli sul processo di negoziazione o sulla risposta di eBay. La proposta arriva in un momento di crescente attenzione alle fusioni tra aziende del settore digitale.

GameStop ha lanciato un’offerta da circa 56 miliardi di dollari in contanti e azioni per acquisire eBay. Lo ha annunciato l’amministratore delegato del rivenditore di videogiochi Ryan Cohen, spiegando al Wall Street Journal che l’obiettivo dell’operazione è rafforzare il posizionamento competitivo di eBay nei confronti di Amazon. Punto vendita GameStop (Ansa). L’operazione presenta criticità rilevanti. Cohen ha spiegato che la sua società ha presentato una proposta non vincolante di 125 dollari per azione, composta per metà da contanti e per metà da quote di GameStop. L’operazione, sottolinea il Wsj, presenta tuttavia criticità rilevanti: eBay vale circa 46 miliardi di dollari, mentre GameStop ha una capitalizzazione attorno ai 12 miliardi e circa 9 di liquidità.🔗 Leggi su Lettera43.it

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$GME: GameStop Wants To Spend $46 Billion On eBay — Here's Why

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Secondo un nuovo report, GameStop, celebre catena di negozi di videogiochi, sta preparando un'offerta per acquistare eBay. (Trovate il link della notizia nel primo commento) - facebook.com facebook