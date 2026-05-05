GameStop vuole eBay offerta da 56 miliardi

GameStop ha presentato un'offerta di 56 miliardi di dollari per acquisire eBay. La proposta arriva da una società attiva nella rivendita di videogiochi, attualmente in difficoltà finanziarie, e mira a espandersi nel settore del collezionismo online. La proposta di acquisto rappresenta un passo significativo in un settore in rapido cambiamento. La controparte di eBay non ha ancora espresso una risposta ufficiale alla proposta di GameStop.

Da una società che rivende videogiochi e fa fatica a stare a galla, all'azienda che punta sul collezionismo e, da oggi, anche molto più lontano. GameStop, dal 2023 nelle mani di Ryan Cohen, ha presentato un'offerta da 56 miliardi di dollari per comprare il sito di e-commerce eBay. Una proposta molto ambiziosa considerando che eBay ha un valore di mercato che supera di circa quattro volte quello di GameStop, e per completare l'acquisto l'azienda di Cohen dovrebbe indebitarsi per una cifra molto superiore al suo valore di mercato (11,9 miliardi di dollari). L'operazione, lanciata ufficialmente ieri, prevede 125 dollari per azione in un'offerta mista, 50% in contanti e 50% azioni, con un premio del 20% rispetto al prezzo di chiusura precedente.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - GameStop vuole eBay offerta da 56 miliardi GameStop COMPRA eBay Le conseguenze per NOI videogiocatori! Notizie correlate GameStop vuole comprare eBay: offerta da 56 miliardi di dollariGameStop ha lanciato un’offerta da circa 56 miliardi di dollari in contanti e azioni per acquisire eBay. GameStop vuole comprare eBay per 56 miliardi e sfida Amazon sull’e-commerceGameStop ha presentato un’offerta non vincolante di circa 56 miliardi di dollari per acquisire eBay, il celebre marketplace online fondato nel 1995. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: La strana offerta di GameStop per comprare eBay; GameStop vuole comprare eBay per 56 miliardi di dollari; GameStop vuole eBay: offerta da 56 miliardi di dollari; GameStop vuole comprare eBay, l’offerta da 56 miliardi. GameStop punta eBay: offerta da 56 miliardi per sfidare AmazonGameStop punta a comprare eBay con un’offerta da 56 miliardi di dollari. il ceo Ryan Cohen vuole trasformare il marketplace in un rivale diretto di Amazon ... firstonline.info Gamestop vuole comprare eBayScopri cosa significa per te l'offerta di GameStop per acquisire eBay. Come influenzerà i tuoi acquisti, vendite online e investimenti? videogiochi.com Games GameStop Stop ebay ONLTY GAMESTOP VUOLE ACQUISIRE IL COLOSSO - facebook.com facebook La strana storia di GameStop che vuole comprare eBay x.com