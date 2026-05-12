Hantavirus 25enne calabrese trasferito allo Spallanzani | È sintomatico

Un giovane di 25 anni di origini calabresi è stato trasferito allo Spallanzani dopo aver manifestato sintomi riconducibili all’hantavirus. L’uomo si trovava a bordo di un volo della compagnia Klm, durante il quale una donna sudafricana, successivamente deceduta, era stata presente per alcuni minuti. Le autorità sanitarie stanno monitorando la situazione e verificano eventuali contatti stretti con il paziente.

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Il ragazzo di 25 anni di origini calabresi che si trovava a bordo del volo Klm sul quale è stata per pochi minuti una donna sudafricana poi deceduta a causa dell'hantavirus, avrebbe manifestato i sintomi riconducibili all'infezione. Il trasferimento a RomaPer il giovane, che già si trovava in.🔗 Leggi su Today.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Hantavirus, 25enne calabrese sintomatico trasferito allo Spallanzani di RomaIl marittimo 25enne calabrese che si trovava già in quarantena per l'hantavirus sarà trasferito presso l'ospedale Spallanzani di Roma in quanto... Hantavirus, il 25enne calabrese è sintomatico: «Sarà trasferito allo Spallanzani». L’Oms: 9 casi confermati – La direttaSarà stato trasferito allo Spallanzani di Roma il 25enne di Villa san Giovanni già quarantena fiduciaria, dopo aver viaggiato sullo stesso volo della... Argomenti più discussi: 25enne calabrese sintomatico all'Hantavirus, trasferito allo Spallanzani di Roma; Hantavirus, altri contagi fra i passeggeri sbarcati dalla Hondius. Schillaci: In Italia cautela ma nessun pericolo; Hantavirus, allarme oggi a Tenerife: arriva la nave del contagio; Hantavirus, calabrese di 25 anni sintomatico al virus sarà ricoverato allo Spallanzani. Hantavirus, trasferito allo Spallanzani il 25enne calabrese in isolamento: Sintomi compatibili con il virus. I casi confermati a livello globale sono 9, comprese le tre vittime. @ultimoranet x.com Hantavirus, 25enne calabrese sintomatico trasferito allo Spallanzani di Roma. L’Oms conferma 11 casi. Grave una franceseAvrebbe sintomi riconducibili dell’Hantavirus il 25 enne calabrese che si trovava a bordo del volo Klm sul quale è stata per pochi minuti una donna sudafricana poi deceduta per il virus. Secondo quant ... affaritaliani.it