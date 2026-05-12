Hantavirus 25enne calabrese sintomatico trasferito allo Spallanzani di Roma

Un ragazzo di 25 anni proveniente dalla Calabria è stato trasferito allo Spallanzani di Roma dopo aver sviluppato sintomi compatibili con l'infezione da hantavirus. Nei giorni precedenti, aveva viaggiato con lo stesso volo della compagnia aerea Klm partito da Johannesburg. Le autorità sanitarie stanno monitorando la situazione, mentre si attendono ulteriori esami per confermare la diagnosi.

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