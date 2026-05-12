Hantavirus 25enne calabrese sintomatico trasferito allo Spallanzani di Roma
Un ragazzo di 25 anni proveniente dalla Calabria è stato trasferito allo Spallanzani di Roma dopo aver sviluppato sintomi compatibili con l'infezione da hantavirus. Nei giorni precedenti, aveva viaggiato con lo stesso volo della compagnia aerea Klm partito da Johannesburg. Le autorità sanitarie stanno monitorando la situazione, mentre si attendono ulteriori esami per confermare la diagnosi.
Il marittimo 25enne calabrese che si trovava già in quarantena per l'hantavirus sarà trasferito presso l'ospedale Spallanzani di Roma in quanto presenterebbe sintomi riconducibili all'infezione. Il giovane aveva preso, nei giorni scorsi, lo stesso volo Klm partito da Johannesburg sul quale era presente anche la donna poi deceduta. Il trasferimento al nosocomio romano servirà a eseguire accertamenti ed esami clinici per chiarire l'eventuale positività del 25enne., .🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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