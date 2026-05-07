L'indice Nikkei ha raggiunto i 62.833 punti, segnando un forte aumento dopo le recenti notizie sui segnali provenienti dagli Stati Uniti e dall'Iran. Nel frattempo, le multinazionali del settore energetico potrebbero vedere i propri profitti influenzati dall'accordo tra i due paesi. In altri sviluppi, Iveco Group ha riportato un calo significativo nei risultati finanziari del trimestre.

? Cosa scoprirai Come influenzerà l'accordo USA-Iran i profitti delle multinazionali energetiche?. Perché i risultati di Iveco Group sono in netto calo?. Quali strategie sta adottando Uber per proteggersi dalle tensioni mediorientali?. Come cambieranno i margini di Shell se calano i prezzi petroliferi?.? In Breve Topix cresce del 3% chiudendo a 3840,49 punti dopo il rally del Nikkei.. Shell registra profitti in aumento nel primo trimestre grazie ai prezzi di petrolio e gas.. Iveco Group registra perdita netta adjusted di 74 milioni di euro nel primo trimestre 2026.. Fineco riporta utile netto di 162,2 milioni di euro con 17.500 nuovi clienti ad aprile.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nikkei vola a 62.833 punti: il rally dopo i segnali USA-Iran

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