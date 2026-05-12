Nessuna data sarà recuperata a Monticiano. Anche l’appuntamento previsto per il 26 a Mociano è stato annullato. Non ci saranno ulteriori incontri per l’addestramento dei cavalli in entrambe le località. La decisione è stata comunicata senza indicazioni di riprogrammazione o motivazioni aggiuntive. Nessuna informazione è stata fornita sui motivi di questa cancellazione né su eventuali sviluppi futuri.

Non c’è da preoccuparsi se non verrà recuperato uno dei due appuntamenti saltati per l’ addestramento dei cavalli a Monticiano. Perché, era già successo lo scorso anno, non ci saranno ripercussioni sui cavalli e sui requisiti necessari per arrivare eventualmente a prove di notte e tratta: sarà infatti, per così dire, ’abbonato’ un Monticiano dalla commissione veterinaria. Andiamo per ordine. La pioggia ha determinato l’annullamento delle corse al ’Tamburo’ sia il 5 maggio che oggi. Impossibile recuperare il fondo della pista e garantire le condizioni di sicurezza. Così il Comune ha deciso ieri di trasformare un appuntamento a Mociano, quello di martedì 19, in data utile per le corse a Monticiano.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Niente Monticiano . Non sarà recuperato. A Mociano anche il 26

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