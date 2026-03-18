Fiorentina buone notizie per Vanoli | l’ex Inter è recuperato e ci sarà

La Fiorentina ha comunicato che l’ex Inter è tornato disponibile dopo aver completato il recupero. Durante la rifinitura al Viola Park, sono state osservate indicazioni positive che suggeriscono la sua presenza nella lista dei convocati. La squadra si prepara ora per le prossime partite, tra cui quella contro l’Inter, in cui potrà contare anche su questo giocatore.

Arrivano buone notizie per la Fiorentina alla vigilia dei prossimi impegni tra Europa e campionato. Dalla rifinitura svolta al Viola Park emergono indicazioni incoraggianti per il tecnico Paolo Vanoli, che può tornare a sorridere soprattutto in vista della sfida contro l’Inter. Secondo quanto riportato da Radio Bruno, è vicino al rientro Robin Gosens. L’esterno tedesco, uscito acciaccato nell’ultima gara contro la Cremonese, ha dato segnali positivi e potrebbe tornare a disposizione già per il match di domenica sera al Franchi, proprio contro la sua ex squadra. Fiorentina, Fortini pronto, ancora out Kean e Solomon. Novità anche su Niccolò Fortini, che ha recuperato e dovrebbe essere impiegato già nella trasferta europea in Polonia contro il Rakow, nel ritorno degli ottavi di finale di Conference League. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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