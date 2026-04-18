La Juventus ha comunicato che l’esterno difensivo Kelly è tornato disponibile e potrà essere impiegato nella partita di domani sera contro il Bologna. La sua presenza rafforza la linea difensiva della squadra, che si prepara a affrontare la gara con maggiore opzioni in vista della sfida in programma. Non sono stati annunciati altri dettagli sulle condizioni dell’atleta o sulla formazione che scenderà in campo.

Juventus, difesa blindata: Kelly torna a disposizione per la sfida al Bologna. Buone notizie per Luciano Spalletti in vista della cruciale sfida di domani sera contro il Bologna. Dopo alcuni giorni di incertezza legati a fastidi fisici, Lloyd Kelly ha ufficialmente completato il suo percorso di recupero. Secondo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Kelly recuperato: sarà in campo contro il Bologna

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