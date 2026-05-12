Niente doblete per lo Sconvolts Fa festa il Bellariviera Leblon

Dopo aver vinto il titolo versiliese all’inizio della settimana, la squadra dello Sconvolts non è riuscita a portare a casa anche la coppa. In finale, ha perso contro il BellarivieraLeblon, interrompendo così la possibilità di ottenere il doppio trofeo stagionale. La partita si è conclusa con la vittoria degli avversari, lasciando i giocatori dello Sconvolts senza il secondo successo in questa competizione.

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