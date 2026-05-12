Niente doblete per lo Sconvolts Fa festa il Bellariviera Leblon

Da sport.quotidiano.net 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo aver vinto il titolo versiliese all’inizio della settimana, la squadra dello Sconvolts non è riuscita a portare a casa anche la coppa. In finale, ha perso contro il BellarivieraLeblon, interrompendo così la possibilità di ottenere il doppio trofeo stagionale. La partita si è conclusa con la vittoria degli avversari, lasciando i giocatori dello Sconvolts senza il secondo successo in questa competizione.

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Non riesce il doblete allo Sconvolts che, dopo la conquista del titolo versiliese di lunedì scorso, perde la finale della Coppa Baglini. Coppa che prende la strada di Viareggio e che finisce nelle mani dei giocatori del BellarivieraLeblon. Partita incredibile che i neocampioni sbloccano con l’acuto di Tarabella in apertura. Poi è come ‘un gatto che gioca con il topo’. Lo Sconvolts controlla e spreca qualche buona occasione, insomma gigioneggia, così ad una manciata di minuti dalla fine arriva il pari che non ti aspetti con il bolide dalla distanza di Federigi. Finita e rigori? Macché. Da un errato disimpegno difensivo Sconvolts nasce il 2-1 siglato da Biancalana poi, con tutto lo Sconvolts in avanti, Alberto Ali concretizza il contropiede che incide il 3-1 definitivo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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