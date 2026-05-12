Niente doblete per lo Sconvolts Fa festa il Bellariviera Leblon
Dopo aver vinto il titolo versiliese all’inizio della settimana, la squadra dello Sconvolts non è riuscita a portare a casa anche la coppa. In finale, ha perso contro il BellarivieraLeblon, interrompendo così la possibilità di ottenere il doppio trofeo stagionale. La partita si è conclusa con la vittoria degli avversari, lasciando i giocatori dello Sconvolts senza il secondo successo in questa competizione.
Non riesce il doblete allo Sconvolts che, dopo la conquista del titolo versiliese di lunedì scorso, perde la finale della Coppa Baglini. Coppa che prende la strada di Viareggio e che finisce nelle mani dei giocatori del BellarivieraLeblon. Partita incredibile che i neocampioni sbloccano con l’acuto di Tarabella in apertura. Poi è come ‘un gatto che gioca con il topo’. Lo Sconvolts controlla e spreca qualche buona occasione, insomma gigioneggia, così ad una manciata di minuti dalla fine arriva il pari che non ti aspetti con il bolide dalla distanza di Federigi. Finita e rigori? Macché. Da un errato disimpegno difensivo Sconvolts nasce il 2-1 siglato da Biancalana poi, con tutto lo Sconvolts in avanti, Alberto Ali concretizza il contropiede che incide il 3-1 definitivo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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