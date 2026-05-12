Arezzo, 12 maggio 2026 – La gestione dei nidi comunali si trasforma in un percorso complicato, dove non si tratta solo di numero di posti disponibili. Le criticità legate all'accesso e alle procedure sembrano complicare ulteriormente l’erogazione di questo servizio pubblico. La situazione solleva domande sulla facilità di iscrizione e sulle modalità di gestione, che coinvolgono amministrazioni locali e famiglie in cerca di una soluzione per l’assistenza all’infanzia.

Arezzo, 12 maggio 2026 – « Nidi comunali: quando un servizio pubblico diventa una corsa a ostacoli». «Il problema dei nidi comunali non è soltanto quanti posti ci sono. Il problema è come quei posti vengono assegnati, con quali criteri e con quale idea di famiglia alle spalle – dice Valentina Vaccari consigliera comunale PD Arezzo – Perché un servizio educativo non vive nelle tabelle o nei regolamenti. Vive nella vita concreta delle persone: nelle sveglie all’alba, nei turni di lavoro, nelle corse tra casa, scuola e ufficio, nei minuti contati di ogni giornata. E quando una famiglia si vede assegnare un nido a trenta o quaranta minuti da casa, quel posto smette di essere una risposta.🔗 Leggi su Lanazione.it

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