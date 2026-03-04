Nidi comunali anticipato l’orario d’ingresso

Venerdì iniziano le iscrizioni ai nidi comunali di Santarcangelo per l’anno 20262027. La procedura è rivolta ai bambini nati tra il 1° gennaio 2024 e il 31 gennaio 2026. L’orario di ingresso ai nidi è stato anticipato rispetto agli anni precedenti. Le iscrizioni sono aperte fino a una data ancora da comunicare.

Partiranno venerdì le iscrizioni ai nidi d'infanzia comunali di Santarcangelo per l'anno 20262027, riservate a bambini nati dal 1° gennaio 2024 al 31 gennaio 2026. In arrivo nuove agevolazioni per le famiglie: "L'orario d'ingresso ai nidi è stato anticipato di un quarto d'ora, permettendo alle famiglie di usufruire dell'accesso anticipato senza documentazione aggiuntiva. Una semplificazione che favorisce la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro", annuncia l'assessore Luca Paganelli. Le domande devono essere presentate online su https:santarcangelo.ecivis.it entro l'8 aprile. Restano confermati i criteri di accesso basati sulla situazione familiare, lavorativa ed economica del nucleo.