Da lunedì 30 marzo sono aperte le iscrizioni ai Nidi d’Infanzia presso i tre “Poli 0-6” del Comune di Cavriglia. Le famiglie interessate possono presentare le domande per accedere ai servizi educativi dedicati ai bambini in età prescolare. Le procedure di iscrizione resteranno aperte fino a data da destinarsi.

Aperte dal 30 marzo le iscrizioni ai Nidi d'Infanzia presso i tre “Poli 0-6” del Comune di Cavriglia. I tre poli sono collocati uno a Cavriglia Capoluogo, uno a Castelnuovo dei Sabbioni ed uno a Santa Barbara e nei tre Poli viene realizzata una vera continuità educativa dal Nido alla Scuola dell'Infanzia, per avvicinare ile bambinie ai loro luoghi di residenza e per favorire ancora di più i genitori che lavorano. Per ogni tipologia corrispondono diverse rette graduate in base all'Isee per Specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione. Le domande devono essere presentate, esclusivamente per via telematica, collegandosi all'apposito Servizio on line cui si accede tramite il Portale del Comune di Cavriglia, all'indirizzo: www. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

© Arezzonotizie.it - Nidi comunali: al via le iscrizioni

Articoli correlati

Nidi d’infanzia comunali, dal 6 marzo al via le iscrizioni a SantarcangeloAl via da venerdì 6 marzo le iscrizioni ai nidi d’infanzia comunali per l’anno educativo 20262027, riservate a bambini e bambine nati dal 1° gennaio...

Cavriglia: dal 30 marzo al 30 aprile aperte le iscrizioni ai nidi comunaliArezzo, 30 marzo 2026 – Aperte dal 30 marzo le iscrizioni ai Nidi d'Infanzia presso i tre “Poli 0-6” del Comune di Cavriglia.

Nidi comunali, al via le iscrizioni tra liste d'attesa infinite e carenza di strutture

Tutti gli aggiornamenti su Nidi comunali

Temi più discussi: Nidi, al via dal 24 marzo le iscrizioni per il 2026-2027. In cinque anni aumentata la capienza di 69 posti; Open Day nidi comunali 2026/2027; Vinci. Nidi d’infanzia e Spazio gioco, dal 1° aprile 2026 al via le iscrizioni. Open day a Villa Reghini e Vitolini; Nidi gratis, il Comune apre ai privati: al via il bando.

Cavriglia: dal 30 marzo al 30 aprile aperte le iscrizioni ai nidi comunaliPubblicato il bando per iscrivere i piccoli fino a 36 mesi per l'anno educativo 2026/27 ai Nidi d’Infanzia di Cavriglia ... msn.com

Colle Val d’Elsa, al via le iscrizioni al nido L’AquiloneDa giovedì 2 aprile al via le domande per il nido l'Aquilone. Le richieste di iscrizioni potranno essere inviate via mail entro il 22 aprile ... sienafree.it

Cavriglia: dal 30 marzo aperte le iscrizioni ai nidi comunali - facebook.com facebook