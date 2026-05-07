Nicole Minetti la Procura conferma il sì alla grazia | tutte le verifiche su adozione e vita privata

La Procura generale di Milano ha confermato il suo parere favorevole sulla concessione della grazia a Nicole Minetti. Sono state completate tutte le verifiche relative alle procedure di adozione e alla vita privata, senza che siano emersi elementi in grado di modificare la decisione già presa. Al momento, non ci sono novità che possano influenzare l’esito del procedimento.

Non emergono, almeno per il momento, elementi tali da modificare il parere favorevole già espresso dalla Procura generale di Milano sulla concessione della grazia a Nicole Minetti. È quanto trapela da fonti vicine ai magistrati milanesi, riportate da La Repubblica, tornati a esaminare il caso dopo le polemiche emerse nelle ultime settimane e gli approfondimenti richiesti dal Quirinale. La vicenda riguarda il provvedimento di clemenza già concesso dal Presidente della Repubblica, arrivato dopo il parere positivo formulato a gennaio dal sostituto procuratore generale Gaetano Brusa e successivamente trasmesso al ministero della Giustizia. Nelle...🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Nicole Minetti, la Procura conferma il sì alla grazia: tutte le verifiche su adozione e vita privata Notizie correlate Grazia a Nicole Minetti, la procura generale frena. Le verifiche dell’Interpol sull’adozione e il parere favorevole: «Perché per ora non cambiamo idea»Le prime risposte arrivate via Interpol alla Procura generale di Milano, dagli accertamenti supplementari condotti in Uruguay e in Spagna sulla... Leggi anche: Grazia a Nicole Minetti: verifiche anche sulla sentenza di adozione in Uruguay e su indagini a suo carico all’estero Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Grazia a Nicole Minetti, la procura: Fatti gravi. Siamo stati diligenti, ma magari non perspicaci; Caso Minetti, arrivate in procura generale 'prime risposte parziali'. Indagine Inau durerà settimane; Nicole Minetti, indagini internazionali su adozione e stile di vita per la richiesta di grazia; Nicole Minetti, la procura generale di Milano avvia verifiche urgenti su fatti gravissimi: Il parere può cambiare. In campo anche l'Interpol. Grazia a Nicole Minetti, la procura generale: Per ora non ci sono elementi per cambiare il parereLe verifiche, viene sottolineato, stanno proseguendo e si attendono degli approfondimenti per i prossimi giorni ... ilfattoquotidiano.it Caso Minetti, arrivano i primi esiti dell’Interpol, la Procura: Per ora il parere sulla grazia non cambiaDalle prime risposte arrivate dall'Interpol non sembrano emergere anomalie sui presupposti della grazia a Nicole Minetti ... fanpage.it Non ci sono elementi, al momento, che possano far cambiare idea sul parere positivo alla grazia per Nicole Minetti. Si apprende da fonti della Procura generale di Milano, chiamata a esprimersi di nuovo sul tema dopo le polemiche e le verifiche chieste dal Qu - facebook.com facebook Dai primi esiti degli accertamenti in corso, anche in Uruguay e in Spagna, dell'istruttoria supplementare sul caso della grazia a Nicole Minetti non sono arrivati, al momento, in procura generale a Milano, attraverso l'Interpol, elementi significativi per ribaltare il q x.com