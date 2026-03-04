Sorloth Juventus l’attaccante norvegese resta nel mirino dei bianconeri L’ostacolo per portarlo alla corte di Spalletti

L’attaccante norvegese Sorloth resta un obiettivo della Juventus e viene seguito con attenzione dal dirigente Comolli. La società juventina valuta seriamente l’opportunità di ingaggiarlo, anche se ci sono alcuni ostacoli da superare. La trattativa coinvolge diverse componenti e si concentra sulla possibilità di portarlo in squadra nella prossima finestra di mercato. Al momento, nessuna decisione ufficiale è stata presa.