Nicola Scarascia scomparso nel nulla dopo il prelievo al bancomat la scoperta choc dopo quattro giorni

Dopo quattro giorni dalla scomparsa, il corpo di un uomo di 52 anni è stato trovato vicino al canale Fondovalle a Scanzano Jonico. La scomparsa era avvenuta subito dopo un prelievo al bancomat, e le autorità hanno aperto un’indagine per ricostruire le ultime ore prima della scomparsa. Le circostanze della morte sono ancora in fase di accertamento.

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Il corpo del 52enne ritrovato vicino al canale Fondovalle a Scanzano Jonico: indagini aperte sulle ultime ore prima della scomparsa. Si erano aggrappati alla speranza fino all’ultimo, immaginando un epilogo diverso. Invece la storia di Nicola Scarascia si è conclusa nel modo più drammatico. Il corpo senza vita del 52enne è stato ritrovato nella mattinata di oggi nei pressi del canale Fondovalle, poco oltre la linea ferroviaria Metaponto-Sibari, a Scanzano Jonico. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Policoro e il magistrato della Procura di Matera, Annunziata Cazzetta, che coordina le indagini. L’ultimo avvistamento dopo il prelievo al bancomat.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Nicola Scarascia scomparso nel nulla dopo il prelievo al bancomat, la scoperta choc dopo quattro giorni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Stampare la ricevuta dopo il prelievo al bancomat è un rischio, come funziona la truffa e come proteggersiDopo aver effettuato un prelievo di contanti allo sportello ATM si può scegliere se stampare o meno la ricevuta. Donna scippata dopo il prelievo al bancomat: recuperati sia il responsabile che la refurtivaÈ successo ieri, venerdì 6 marzo, alle 13, in centro a San Donà dove la polizia locale, già presente in centro, ha udito immediatamente la richiesta... Argomenti più discussi: Preleva al bancomat e sparisce nel nulla: a Scanzano Jonico si cerca Nicola Scarascia anche con i cani molecolari; Scanzano Jonico: si cerca Nicola Scarascia, 52 anni, scomparso da venerdì sera; Aieta, al via ‘Vino da aMare’: tre giorni tra gusto, cultura e sviluppo nel Palazzo Rinascimentale; Scanzano Jonico, scomparso Nicola Scarascia: avviate le ricerche. La Siritide - 9/05/2026 - Metapontino, attivato il piano di ricerca per Nicola Scarascia: si cerca il 52enne scomparso da Scanzano x.com Scanzano Jonico (MT), trovato il corpo di Nicola ScarasciaCorpo trovato a Scanzano Jonico durante le ricerche di Nicola Scarascia. L’identità non è ancora stata accertata. In corso verifiche degli investigatori. trmtv.it